Twente Airport legt definitief geen draaipaden aan

Twente Airport kiest ervoor om niet in dure draaipaden te investeren. Dat betekent dat er geen grote vliegtuigen meer van de luchthaven zullen vertrekken.

In 2020 landden er zes Boeing 747’s van Lufthansa op Twente Airport voor opslag wegens de coronacrisis. Kort na de aankomsten bleek dat de luchthaven niet over een ontheffing beschikte om grote vliegtuigen die onder de categorie D, E en F vallen te laten vertrekken. Het vliegveld vroeg de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), na het verkrijgen van een tijdelijke ontheffing, of grote vliegtuigen permanent mochten vertrekken zonder in runway turnpads te moeten voorzien.

De ILT gaf geen permanente ontheffing af, waarop Twente Airport naar de rechter stapte. Het vliegveld stelde dat ze ‘al vele andere veiligheidsmaatregelen namen om de toestellen te laten vertrekken, daarom voegen de draaipaden niets toe aan de veiligheid’. Ook kostte de investering naar schatting 2,5 miljoen euro. ‘Onnodig duur’, vond Jan Schuring, waarnemend luchthavendirecteur, en noemde de mogelijke investering ‘weggegooid gemeenschapsgeld.’ De rechter oordeelde dat Twente Airport terecht geen permanente ontheffing van de ILT ontving. De luchthaven ging daarna in hoger beroep.

Beslissing

Nu heeft Twente Airport definitief besloten om geen draaipaden aan te leggen. Ook zijn de geschatte kosten voor de investering gestegen naar maar liefst 4,5 miljoen euro. Schuring laat aan RTV Oost weten dat de investering wel kan worden gedaan, ‘maar dan moet je hem ook terugverdienen’. Hij verwacht dat de luchthaven dat niet gaat doen, als ze ervoor kiezen de turnpads toch aan te leggen. De kans dat er grote vliegtuigen op het vliegveld landen wordt daarmee fors kleiner. Dit kan alleen nog als ontmantelingsbedrijf Aircraft End-of-Life Solutions (AELS) een vliegtuig van dat formaat aanschaft. In april nam AELS nog een Boeing 777 van Virgin Australia in ontvangst op de Twentse luchthaven.