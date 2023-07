Rook uit achterkant Emirates 777 in Rusland | Video

De achterkant van een Boeing 777-300 van Emirates vloog afgelopen vrijdag op het platform van de luchthaven van Sint-Petersburg mogelijk in brand.

Het vliegtuig, registratie A6-EBR, landde rond het middaguur vanuit Dubai (Verenigde Arabische Emiraten) op de Russische luchthaven. In de avond maakte de 777 zich klaar om terug naar de Golfstaat te vliegen. Nadat de passagiers ingestapt waren, werd het vliegtuig middels een pushback de taxibaan opgeduwd. Toen kwam de rook tevoorschijn. De 777 reed terug naar de gate en de inzittenden moesten de machine verlaten. ‘De veiligheid van onze passagiers en het cabinepersoneel is van het grootste belang en zal niet in gevaar worden gebracht’, zegt een woordvoerder van Emirates bij Daily Mail. Russia: Emirates Boeing 777's engine caught fire as it was preparing to take off to Dubai from Pulkovo airport in Saint Petersburg. If you take a look at Emirates airlines' track record, they have a history of their planes catching fire through the years. pic.twitter.com/nAGieAyCjR— Igor Sushko (@igorsushko) June 30, 2023

Rook uit APU

Hoewel in eerste instantie gespeculeerd werd dat de rook uit de motor kwam, bleek achteraf dat het om de Auxiliary Power Unit (APU) ging. Die zorgt ervoor dat de elektrische systemen van een vliegtuig aangedreven worden wanneer de motoren zijn uitgeschakeld. De APU is werkzaam voor take-off en na de landing. Beelden die op de sociale media rondgingen bevestigen rookontwikkeling aan de achterkant van de 777. Brandweerwagens stonden op het platform en besproeiden de APU. De oorzaak van de rook is nog niet bekend.

777 vertrekt met vertraging

Uiteindelijk werd de rook geblust en vertrok de 777 bijna zes uur later, 5:00 uur lokale tijd, alsnog naar Dubai. Of reparaties hebben plaatsgevonden of dat de Boeing voorzien werd van nieuwe onderdelen, is niet bekend. Volgens View from the Wing is het onwaarschijnlijk dat Emirates een reserve-APU in Sint-Petersburg heeft liggen. Sinds de uitbraak van de oorlog in Oekraïne mogen Airbus en Boeing geen reserveonderdelen meer naar Rusland sturen. De 777 arriveerde bijna vijf en een half uur te laat in de Verenigde Arabische Emiraten.