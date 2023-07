Israël: extra F-35’s en luchtaanvallen in Syrië

De luchtmacht van Israël heeft een druk weekend achter de rug. Afgelopen dagen zijn opnieuw uitgebreide luchtaanvallen uitgevoerd op doelwitten in Syrië. Ook werden er voor miljarden aan extra F-16’s aangekocht.

Volgens Syrische staatsmedia oefende Israël opnieuw een luchtaanval uit op Syrië . Verschillende raketten zouden zijn neergekomen in de omgeving van de westelijke stad Homs. Volgens de Syrische media zijn er geen slachtoffers. Ook zouden de meeste raketten zijn onderschept. Een woordvoerder van het Israëlische leger verklaart dat gevechtsvliegtuigen vanuit Israël Syrische luchtverdedigingssystemen hebben aangevallen. Volgens het leger heeft Syrië een luchtafweerraket richting Israël afgevuurd. Deze raket explodeerde in de lucht. Hierbij vielen eveneens geen slachtoffers.

De gevechtsvliegtuigen zouden ook andere doelen in Syrië hebben aangevallen. Hierover is minder bekend. Het Israëlische leger vuurde de afgelopen maanden regelmatig raketten af op Syrische luchthavens en luchtmachtbases. Dit zou worden gedaan om te voorkomen dat Iran van deze faciliteiten gebruik maakt.

Iran vs Israël

Iran zou via deze luchthavens wapens leveren aan bondgenoten in Syrië en Libanon, waaronder Hezbollah. De invloed van Teheran in Syrië is toegenomen sinds het zijn steun heeft uitgesproken voor de Syrische president Assad tijdens de burgeroorlog die sinds 2011 woedt. Milities die banden hebben met Iran, zoals de Libanese Hezbollah, controleren nu gebieden in het oosten, zuiden en noordwesten van Syrië, evenals verschillende buitenwijken van de hoofdstad Damascus.

Extra F-35’s

Het Ministerie van Defensie heeft aangekondigd dat Israël een deal heeft voor de aankoop van een derde squadron F-35 stealth-gevechtsvliegtuigen ter waarde van $3 miljard.

De F-35 heeft in Israël de Hebreeuwse bijnaam “Adir” dat machtig betekent. Het extra aantal van 25 van deze vliegtuigen zal het aantal F-35’s van de Israëlische luchtmacht op 75 brengen. Israël was het eerste land buiten de Verenigde Staten dat de F-35 verwierf. In mei 2018 verklaarde de luchtmachtchef van Israël dat het land het vliegtuig als eerste in gevechtssituaties heeft gebruikt.

De deal zal worden gefinancierd via het defensiehulppakket dat Israël ontvangt van de Verenigde Staten. Lockheed Martin en motorfabrikant Pratt & Whitney hebben ingestemd om Israëlische defensiebedrijven te betrekken bij de productie van vliegtuigcomponenten, voegde het Israëlische ministerie toe.