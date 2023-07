Problemen met certificering Antonov An-148

De Russische luchtvaartautoriteit Rosaviatsya gaf halverwege juni goedkeuring voor de verlenging van de levensduur van de Antonov An-148.

De certificering zou aanvankelijk 2025 aflopen. Omdat de licentie in handen is van Antonov, de vliegtuigbouwer uit Oekraïne, beschikt de Voronezh Aircraft Production Association, een Russisch bedrijf dat sinds 2009 zelf Antonov-toestellen bouwt, niet meer over actuele gegevens. In 2018 rolde het laatste vliegtuig van de productielijn. Al voor aanvang van de Russische invasie in Oekraïne kwamen de verhoudingen tussen de beide landen op scherp te staan. Als gevolg stopte de gezamenlijke samenwerking. Ondanks dat hebben Russische luchtvaartmaatschappijen het merendeel van de An-148’s in dienst. Rosaviatsya bepaalde dat de levensduur van tien naar dertig jaar verlengd is.

Verlenging levensduur An-148

De Russische luchtvaartautoriteit zegt dat de certificering in ‘strikte overeenstemming’ met de regelgeving en internationale richtlijnen is afgegeven. Dat is volgens Rosaviatsya gedaan na collaboratie met de Ilyushin-divisie van United Aircraft. De autoriteit prijst de ‘sterke competenties’ als vliegtuigontwikkelaar van Ilyushin. De An-148 werd beoordeeld middels een verouderingscontroleprogramma met evaluatie van eerder werk van Antonov. ‘Dankzij de resultaten van de certificering kan de An-148, die door verschillende Russische luchtvaartmaatschappijen wordt gebruikt, blijven vliegen’, aldus Rosaviatsya bij Flight Global.

Twee documenten

Het Russische Telegramkanaal Airmedia 24 stelt echter dat de verlenging van de certificering anders verliep dan Rosaviatsya aangeeft. Het Federal Luchtvaartagentschap, een autoriteit die boven Rosaviatsya staat, zou naar verluidt twee medewerkers naar de fabriek van Voronezh Aircraft Production Association hebben gestuurd om twee nieuwe documenten op te stellen. Het zou twee uur geduurd hebben voordat documenten opgesteld werden die later goedgekeurd zouden worden door Rosaviatsya. De VN-luchtvaartautoriteit ICAO schrijft echter voor dat één type toestel maar één certificeringsdocument mag hebben.