Reserveringssysteem security Schiphol uitgebreid

Schiphol breidt zijn reserveringssysteem voor tijdslots voor de securitycontrole uit naar alle bestemmingen. Voorheen was dit systeem alleen beschikbaar voor bestemmingen binnen het Schengengebied.

Met behulp van deze tijdslots kunnen passagiers een zelfgekozen tijdstip reserveren om door de beveiliging te gaan. Hierdoor heeft Schiphol een beter overzicht van de passagiersstromen en kunnen lange wachtrijen bij de bagagecontrole worden voorkomen. Volgens Schiphol maakt inmiddels één op de vijf reizigers gebruik van een tijdslot.

Zo’n tijdslot is vanaf drie dagen voor vertrek online te reserveren via de Schiphol-website en app. Na het maken van een reservering, ontvangen reizigers een bevestigingsmail met QR-code. Deze QR-code wordt op de luchthaven gescand door een medewerker van Schiphol. Vervolgens verwijzen zij deze reizigers naar het juiste toegangspunt voor de securitycontrole.

In verband met de meer uitgebreide grenscontroles voor de landen die niet tot de groep van 27 Schengenlanden behoren, zijn de tijdsloten voor deze bestemmingen groter. Het laatste tijdslot dat een passagier kan boeken, is 90 minuten voor vertrek. Voor Schengenbestemmingen is dit 60 minuten.

Het luchthavenbedrijf benadrukt dat deze service alleen van toepassing is op de securitycontrole. Reizigers dienen zelf voldoende tijd in te plannen voor het inchecken en het afgeven van ingecheckte bagage. Schiphol is de vierde grote luchthaven in Europa die werkt met tijdslots voor de beveiliging.

