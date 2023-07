Aeroflot-A321 schendt luchtruimverbod

Een Airbus A321 van Aeroflot vloog zondag kort door het Estse luchtruim. Rusland informeerde de Estse autoriteiten zelf over het voorval.

De machine was zondagavond opgestegen van Moskou-Sheremetyevo Airport naar Kaliningrad. Zoals gebruikelijk vloog het toestel in de internationale corridor tussen Finland en Estland. Tussen Tallinn en Sint-Petersburg maakte de Airbus een bocht naar links en betrad het Estse luchtruim. Het toestel maakte een lus en hervatte enkele minuten later de oorspronkelijke route.

Volgens het Russische luchtvaartmedium Aviatorshina meldde de bemanning van de A321 een uur na het opstijgen aan de luchtverkeersleiding dat er een stormfront op komst was. Ze zouden in het Russische luchtruim moeten blijven omdat er door de sluiting van het Europese luchtruim geen alternatieve route mogelijk is. De luchtverkeersleiding verzocht de bemanning later om een bocht naar links te maken en instrueerde de piloten tevergeefs hoe dit te doen zonder het Estse luchtruim te betreden.

Verenigde Staten

Dinsdag betrad een Ilyushin IL-96 van de Special Flight Squadron het luchtruim van de Verenigde Staten. De vlucht naar Washington D.C. was gepland en kreeg speciale toestemming om eenmalig het luchtruim te betreden. Om in de hoofdstad te komen moest het toestel wel de luchtruimen van Scandinavië en IJsland vermijden waardoor de vlucht ruim elf uur duurde. Voor de oorlog was de vluchttijd ongeveer negen uur en drie kwartier.