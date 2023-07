Delta verbiedt populaire app TikTok

Delta Airlines-personeel mag geen TikTok of een andere applicatie van het Chinese ByteDance meer gebruiken op eigen mobiele telefoons of andere apparaten.

Delta is de tweede Amerikaanse maatschappij die de app in de ban doet. Vorige maand paste het Witte Huis de wet ‘No TikTok on Government Devices’ aan, waardoor de maatregel ook geldt voor alle instanties die de Amerikaanse overheid dienen of toegang kunnen hebben tot haar gegevens. Aangezien de meeste grote commerciële luchtvaartmaatschappijen ook chartervluchten voor de overheid en het leger uitvoeren, worden zij getroffen door de wet.

Southwest Airlines was de eerste maatschappij die het verbod instelde. In tegenstelling tot Delta, geldt het voor Southwest-personeel alleen op bedrijfsapparaten. De stap van Delta is veel ingrijpender. Die stelt dat medewerkers de app ook van persoonlijke apparaten moeten verwijderen als ze de gadgets gebruiken om toegang te krijgen tot de interne systemen van de maatschappij. Naar verwachting zullen meer airlines in de toekomst een TikTok-verbod instellen.

Positief

TikTok ligt wereldwijd al langer onder vuur. Het Chinese moederbedrijf ByteDance wordt verdacht van het bespioneren van gebruikers. Vermoed wordt dat gebruikersgegevens in de handen van de Chinese overheid belanden. Ondanks de negativiteit brengt de app soms ook positieve dingen mee voor bedrijven. Zo ging Schiphol vorig jaar op TikTok op zoek naar een ‘nieuwe stem’. Het ging hierbij om een 1 april-grap. Toch werd er uit de challenge een winnaar gekozen, die als prijs een dagje mocht meelopen op de luchthaven.