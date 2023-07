Eurowings Discover binnenkort ten einde

Eurowings Discover, niet te verwarren met Eurowings GmbH, gaat verder onder een andere naam en krijgt een nieuwe huisstijl. De dochtermaatschappij van Lufthansa hintte al eerder op een grote verandering binnen het bedrijf.

Intern wordt de naam Eurowings Discover al langer niet meer genoemd. Zowel in vacatures als op LinkedIn is het Discover. De volledige naam van de airline wordt Discover Airlines. Behalve een nieuwe naam wordt er ook een een nieuwe huisstijl geïntroduceerd. De paarse kleur van de airline moet plaats maken voor een blauwe tint. Met de identiteitsverandering wordt een verdere ontwikkeling in het segment van vakantiereizen beoogd.

De jongste dochter van de Lufthansa Group vloog voor het eerst in juli 2021 onder de naam Eurowings Discover. De naam werd door de pandemie uit nood gekozen. Door de coronacrisis ontstonden er grote financiële problemen waardoor het ondenkbaar was succesvol een ​​nieuwe airline te lanceren. Om hoge promotiekosten te beperken koos het concern ervoor tijdelijk een bekende naam aan de nieuwe maatschappij te linken. Het was daarom vanaf het begin al duidelijk dat Eurowings Discover, zodra het over voldoende financiële middelen zou beschikken, een naamsverandering zou ondergaan.