Luxair neemt eerste Boeing 737 MAX in ontvangst

Zondag landde de eerste Boeing 737 MAX 8 voor Luxair op Luxemburg Findel Airport. Het toestel wordt voor een periode van vier jaar geleaset.

De MAX, registratie LX-LBL, is de eerste van twee geleasede machines die de vloot van Luxair de komende jaren gaan versterken. Het toestel kwam uit Ostrava, waar het in de huisstijl van de maatschappij is gespoten. Voorheen vloog het vliegtuig voor het inmiddels failliete Air Italy. De machine zal voornamelijk worden ingezet voor dochtermaatschappij Luxair Tours, zodat het routenetwerk verder kan worden uitgebreid.

Toen Luxair de komst van de twee lease-toestellen in maart aankondigde, liet ze tevens weten twee extra 737 MAX’en te bestellen. Die exemplaren zijn direct bij Boeing gekocht en worden naar verwachting in 2026 geleverd. In april bestelde de airline nog eens twee machines. Op de Paris Air Show bestelde de maatschappij vier Boeing 737 MAX 7’s en is daarmee de eerste Europese luchtvaartmaatschappij die de kleinste MAX-variant kiest.

Groei

Luxair is haar routenetwerk sinds vorig jaar flink aan het uitbreiden nadat Gilles Feith, Luxair-CEO, aangaf dat de maatschappij ten onder gaat als zij moet krimpen. Bij de groei horen volgens Feith ook extra vliegtuigen. Op dat moment konden er volgens hem al twee extra machines worden gevuld door Luxair Tours. Met de komst van de 737 MAX wil de CEO ‘de toekomst van de maatschappij op de lange termijn veilig te stellen.’