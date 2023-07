United-CEO biedt excuses aan na privévlucht

United-werknemers draaien overuren door personeelstekorten en passagiers stranden op luchthavens als gevolg van een grote storm. Ondertussen nam Scott Kirby, United-CEO, een privévlucht.

De vlucht schoot bij velen in het verkeerde keelgat. Kirby zei vervolgens in een verklaring dat ‘Het nemen van een privéjet de verkeerde beslissing was omdat het ongevoelig is naar onze klanten die wachten om naar huis te gaan. Ik bied mijn oprechte excuses zowel aan onze klanten aan als aan onze werknemers die al meerdere dagen de klok rond werken’. In de toekomst belooft de CEO zijn ‘respect voor de toewijding van ons personeel en de loyaliteit jegens onze klanten beter te tonen.’

United heeft een zeer zware week achter de rug. Door slecht weer en personeelstekorten kampte de maatschappij met veel vertragingen, annuleringen en zoekgeraakte bagage. Afgelopen woensdag vertrokken als gevolg van de slechte weersomstandigheden vrijwel geen United-vluchten van Newark Airport. De airline annuleerde sinds vorige week zaterdag meer dan drieduizend vluchten, waardoor duizenden reizigers strandden.

FAA

Kirby legt de schuld van de problemen deels bij de Federal Aviation Administration (FAA). ‘De FAA heeft ons dit weekend ronduit in de steek gelaten’ zei hij woensdag in een mededeling aan het United-personeel. De luchtvaartautoriteit had het aantal aankomsten op Newark Airport met 40 procent verlaagd en het aantal vertrekken met zelfs 75 procent, wat ‘vrijwel zeker een weerspiegeling was van onderbezetting en weinig ervaring bij de FAA’, aldus de CEO.

Storm

Het is dit jaar niet de eerste keer dat veel vluchten in de Verenigde Staten worden geannuleerd vanwege het weer. In maart legde een storm boven het noordoosten van het land diverse vliegvelden nagenoeg stil. De annuleringen hadden gevolgen voor duizenden passagiers.