Elektrische lessen met E-Flight Academy op Texel

Texel heeft een primeur: het Noord-Hollandse eiland gaat het eerste eiland ter wereld te zijn waar elektrische vlieglessen worden gegeven. Van juli tot en met augustus heeft de E-Flight Academy, gevestigd op Teuge International Airport, op Texel International Airport een pop-up vliegschool.

Locals en toeristen hebben in de maanden juli en augustus de unieke kans een proefles te volgen voor €265. Behalve deze proeflessen biedt de E-Flight Academy ook een E-Conversie programma aan voor gebrevetteerde piloten die willen leren vliegen met elektrische vliegtuigen. Dit programma bestaat uit vijf lessen en wordt ook aangeboden op Texel.

De proefles, van ongeveer 40 minuten, biedt deelnemers een volledige ervaring van het vliegen in een elektrisch vliegtuig. Na aankomst op Texel Airport krijgen de deelnemers een briefing en uitleg over het vliegtuig en de technologie erachter. Ze leren over de vliegeigenschappen en de besturing, taxiën naar de startbaan en gaan vervolgens 35 tot 40 minuten de lucht in boven het eiland. Met deze stap willen beide partijen alle betrokkenen op en rondom de luchthaven laten kennismaken met stil en schoon vliegen. Ze beschouwen deze ontwikkeling ook als een belangrijke stap richting een duurzamere luchtvaartsector.

Velis Electro

De elektrische toestellen van de E-Flight Academy zijn van het model Pipistrel Velis Electro. De Velis Electro is bijna 6,5 meter lang en afgeleid van de Pipistrel Virus SW 121. Het toestel is uitgerust met een elektromotor, die de Sloveense fabrikant heeft ontwikkeld met partners EMRAX en EMSISO. De motor levert 57,6 kW en is verbonden met een driebladige composieten propeller. Twee batterijen zorgen voor de stroom. Eentje bevindt zich in de neus van het vliegtuig en de tweede achter de cabine. Naast de E-Flight Academy vliegt ook NLR, het Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum, in Nederland met de Velis Electro.

