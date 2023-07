Europese Commissie onderzoekt Coronasteun SAS

De Europese Commissie begint een diepgaand onderzoek naar de 1 miljard euro aan steun die Zweden en Denemarken tijdens de coronacrisis in de Scandinavische luchtvaartmaatschappij SAS hebben gestoken.

In 2020 dreigde SAS, net als veel andere maatschappijen, vanwege reisbeperkingen als gevolg van COVID-19 niet meer aan haar financiële verplichtingen te kunnen voldoen. Begin augustus van dat jaar informeerden de EU-lidstaten Zweden en Denemarken, beide aandeelhouders in SAS, Brussel officieel over hun reddingsplannen. De Commissie stemde in op basis van tijdelijke versoepeling van de regels voor staatssteun, die landen onder bepaalde voorwaarden moesten helpen om hun door de pandemie getroffen bedrijven overeind te houden. De goedkeuring van deze zogenaamde ‘herkapitalisatie’ werd in mei door het Europees Hof van Justitie alsnog nietig verklaard. Een onderzoek volgt.

Het Europees Hof van Justitie in Luxemburg oordeelde in mei dat de overeenkomst niet voldeed aan de voorwaarden van het tijdelijke kader voor staatssteun. Volgens het gerecht werd SAS met de constructie onvoldoende aangemoedigd om de tijdelijk aangekochte aandelen van de twee regeringen terug te kopen: iets dat tot de voorwaarden behoort. De zaak was aangespannen door de Ierse prijsvechter Ryanair bij het Europese Hof.

De Europese Commissie zal ergens gedurende ‘de komende maanden’ met een definitieve beslissing komen in deze zaak.