Russisch vliegdekschip wellicht volgend jaar terug

Ruslands enige vliegdekschip, de admiraal Kuznetsov, kan eind volgend jaar weer in de vaart worden genomen, meldde het staatspersbureau TASS afgelopen dinsdag. Eerder had het geplaagde schip te kampen met een reeks vertragingen tijdens het onderhoud.

De Admiraal Kuznetsov, die van stapel liep in 1985, zou een refit ondergaan waardoor het schip in 2023 weer in dienst genomen zou worden. “Volgens het aangepaste plan zouden de testvaarten op zee van het vliegdekschip in het voorjaar van 2024 moeten beginnen”, meldde TASS. “Als de tests zonder problemen verlopen, kan het schip eind 2024 aan de vloot worden overgedragen. Als er tijdens de tests iets misgaat, is een verschuiving naar 2025 onvermijdelijk.” Het persbureau zegt deze informatie van anonieme bronnen binnen de Russische marine te hebben verkregen.

De Admiraal Kuznetsov heeft een zogenaamde ‘air wing’ met maximaal 41 tot 52 vliegtuigen en helikopters. Het geplaagde schip kan bijvoorbeeld Su-33 en MiG-29K-gevechtsvliegtuigen en Kamov Ka-27-helikopters in diverse varianten meenemen.

Tegenvallend onderhoud

Reeds in februari 2017 werd begonnen met levensverlengend onderhoud. Het plan was het vliegdekschip tot zeker 2025 in dienst te kunnen houden. Modernisering zou daarom in de periode 2020-2021 gepland zijn, maar dat is uitgelopen vanwege grote tegenslagen. Het traject van onderhoud bleek tegen te vallen, maar een van de dieptepunten was wel het zinken van het enige droogdok dat groot genoeg was om de romp onder de waterlijn te kunnen onderhouden. Terwijl het drijvende droogdok in oktober 2018 zonk, viel ook nog een kraan van 70 ton op het vliegdek, waardoor een gat van meer dan 60 meter lang ontstond. Zeker één persoon kwam tijdens het werk aan de Kuznetsov om het leven.