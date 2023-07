Zwaar weer dwarsboomt luchtvaart Schiphol

Deze ochtend kunnen er op Schiphol gedurende enkele uren geen vliegtuigen landen. Vanwege het verwachte slechte weer zijn alle inkomende vluchten tussen 09.00 en 11.00 uur geannuleerd. Vertrekkende vliegtuigen kunnen wel vanaf de luchthaven opstijgen, maar ook die zijn voor een groot deel geannuleerd. Het is de verwachting dat er tussen 09.00 en 15.00 uur zeer beperkt gevlogen wordt.

Het totale aantal geannuleerde vluchten is nog onbekend volgens Schiphol. “Dit hangt af van de nieuwe planning van luchtvaartmaatschappijen en de actuele weersomstandigheden morgen,” aldus een verklaring van het luchthavenbedrijf van gisteren. Schiphol betreurt de situatie voor reizigers en luchtvaartmaatschappijen. Reizigers worden geadviseerd om de website van de luchthaven in de gaten te houden voor actuele informatie.

KLM heeft in ieder geval te kennen gegeven dat ten minste 207 vluchten worden geannuleerd, zo meldt NH Nieuws. Deze annuleringen betreffen uitsluitend Europese vluchten. KLM zal reizigers omboeken naar latere vluchten. Ook easyJet verwacht problemen met de vluchten vanaf Schiphol, maar de precieze impact is nog onbekend. Opvallend genoeg worden, anders dan bij KLM, bij Transavia geen vertragingen of annuleringen verwacht.

In het hele land gelden vandaag waarschuwingen vanwege zware weersomstandigheden in heel Nederland. Er worden zware windstoten verwacht, tot 100 kilometer per uur. Mogelijk zullen er zelfs zeer zware windstoten voorkomen van 110 tot 120 kilometer per uur. Op Rotterdam The Hague Airport en Eindhoven Airport gaan alle vluchten vooralsnog gewoon door, aldus woordvoerders van die luchthavens.