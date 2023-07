Schiphol optimistisch over zomerdrukte

Schiphol ziet de zomer vol optimisme tegemoet. Ondanks voorspelde hoge reizigersaantallen verwacht de luchthaven deze aantallen succesvol te kunnen verwerken zonder problemen zoals vorig jaar.

Gemiddeld zullen er deze zomer dagelijks 68.000 reizigers vertrekken, met piekdagen waarop het aantal vakantiegangers zelfs boven de 77.000 uitstijgt. Vorig jaar lag het dagelijkse gemiddelde in de zomer op 54.000 reizigers. Ondanks deze aanzienlijke toename verwacht Schiphol geen grote problemen met wachtrijen en verloren koffers zoals toen wel het geval was. Waar komt dit optimisme vandaan? Volgens operationeel directeur Patricia Vitalis was de succesvolle meivakantie een generale repetitie voor de aankomende zomer, die aanstaande vrijdag voor het midden van het land begint. In mei stond 90 procent van de reizigers niet langer dan 10 minuten in de rij voor de beveiligingscontrole. Bovendien is de drukte op Schiphol sindsdien niet afgenomen en kunnen reizigers nog steeds rekenen op korte wachttijden bij de beveiliging.

Het succes is volgens de directie te danken aan het werven en opleiden van meer dan 1.200 nieuwe beveiligers, een voorlichtingscampagne voor passagiers over de do’s en don’ts bij de beveiligingscontrole en de mogelijkheid om een tijdslot te reserveren om lang wachten te voorkomen. Toch zijn problemen niet helemaal uitgesloten. Nog niet alle vacatures bij de afhandelingsbedrijven, zoals voor koffersjouwers, zijn vervuld. Patricia Vitalis gelooft desalniettemin dat er dit jaar geen kofferchaos zal ontstaan: “Ik kan niet garanderen dat er geen verstoringen in het systeem zullen optreden. We hebben natuurlijk te maken met systemen en ook mensen die ervoor moeten zorgen dat alles soepel verloopt, maar ik verwacht geen grote problemen.”