Airbus ontvangt grote order uit Mexico

De Mexicaanse budgetluchtvaartmaatschappij Viva Aerobus en Airbus tekenden woensdag een memorandum van overeenstemming voor 90 A321neo-vliegtuigen.

Juan Carlos Zuazua, CEO van Viva Aerobus, verwacht dat de maatschappij met de nieuwe toestellen haar ‘positie als meest efficiënte airline van Zuid-Amerika’ flink zal versterken. ‘Met de nieuwe A321neo-vliegtuigen kunnen we onze vloot laten groeien en vernieuwen. De technologie en efficiëntie van de machines zullen onze betrouwbaarheid en prestaties verbeteren’, voegt de CEO toe. Op de Paris Air Show gingen er al geruchten dat de maatschappij mogelijk een grote bestelling zou plaatsen bij Airbus.

Volgens Christian Scherer, CCO van Airbus International, is de A321neo door haar ‘onovertroffen kostenefficiëntie’ de perfecte keus voor Viva Aerobus en licht de goede relatie met de maatschappij uit. De airline vliegt namelijk uitsluitend met Airbus-toestellen. Momenteel bestaat de vloot uit 22 Airbus A320’s, 22 A320neo’s, negen A321’s en 21 A321neo’s. Het bedrijf wacht nog op 25 A321neo’s die onderdeel zijn van een eerdere bestelling.

Paris Air Show

De vliegshow op Paris-le Bourget is het grootste evenement in zijn soort ter wereld. De editie van dit jaar is de eerste sinds de coronacrisis. Naast het tonen van nieuwe vliegtuigen aan potentiële klanten, is het ook geen unicum dat nieuwe aankopen bekend worden gemaakt tijdens het evenement. In tegenstelling tot Viva Aerobus maakte IndiGo wel een grote bestelling bekend, voor maar liefst 500 Airbus A320-toestellen.