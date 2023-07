Bundeswehr doet goede zaken met Boeing

De Duitse Bundeswehr koopt zestig Chinook-helikopters van Boeing in een deal die tot acht miljard euro aan inkomsten voor het Amerikaanse bedrijf zal betekenen. Behalve de toestellen worden ook ondersteunende zaken verstrekt, meldden twee leden van de begrotingscommissie van de Bundestag aan persbureau Reuters.

Duitsland zet het voornemen extra zware helikopters te kopen definitief door. Het bedrag van zo’n acht miljard euro is opgebouwd uit 6,27 miljard euro voor de CH-47 heavy-lift-helikopters, 700 miljoen euro voor service, 240 miljoen euro voor nationale contracten en 750 miljoen euro voor infrastructuur. Duitsland was reeds vorig jaar van plan zestig Chinook-helikopters van Boeing te kopen ter vervanging van de verouderde CH-53-vloot. Oorspronkelijk was er zes miljard euro begroot.

De grote aankoop past in de verandering van het Duitse beleid op Defensie. Bondskanselier Olaf Scholz veranderde dit in februari 2022 nadat Rusland Oekraïne was binnengevallen. Hij stapte af van de pacifistische houding van afgelopen decennia en verhoogde de defensie-uitgaven sterk. Hij legde honderd miljard euro aan extra uitgaven vast voor de Bundeswehr, de Duitse strijdkrachten. De plannen van Scholz worden breed gedragen: ‘Met de aanschaf van 60 zware transporthelikopters voor 7,2 miljard euro lanceren we een van de belangrijkste inkoopprojecten van het speciale Bundeswehr-fonds’, aldus Sebastian Schaefer, van Die Grünen.