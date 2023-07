Invallen bij HeliHolland, mogelijk vervalsing papieren

Dinsdagochtend verrichtte de Inspectie Leefomgeving en Transport samen met de politie invallen bij helikopteroperator HeliHolland, meldde het Financieel Dagblad. De politie stuurde het aanwezige personeel naar huis. Meerdere hangars werden verzegeld door de rechercheurs. Er is een grote hoeveelheid administratie in beslag genomen.

De grootste helikopteroperator van Nederland heeft vestigingen in onder andere Emmen en Den Helder. Daarnaast wordt de Amsterdamse heliport (EHHA) geëxploiteerd door HeliHolland. Hoewel de vliegoperatie werd stilgelegd, vlogen twee helikopters van het bedrijf in de middag alsnog. Het ging om twee vluchten door Eurocopter EC120- en EC155-toestellen. Uit navraag blijkt dat de onshore operaties gewoon doorgaan.

Omwille van het onderzoek kon de Inspectie dinsdag nog geen mededelingen doen over de achtergrond van de invallen. De eigenaar van HeliHolland, René van der Haring, verklaarde tegenover het Financieel Dagblad ‘geen flauw idee’ te hebben wat de reden van de invallen is. Van der Haring vermoedt dat ze samenhangen met de juridische acties die hij voert tegen Bristow, de operator van de Nederlandse kustwachthelikopters.

Een anonieme bron meldde aan Up in the Sky echter dat dit niet de achtergrond van de invallen is. Het onderzoek zou zich richten op vervalsing in de papieren van een van de helikopters. Dit toestel zou niet meer luchtwaardig zijn. ‘Een van de offshore-toestellen, de PH-EQU (de registratie van het toestel, red.) vliegt met een motor die al te veel uren heeft gedraaid, en vervangen zou moeten zijn.’ Volgens deze bron zouden de papieren van het toestel om die reden vervalst zijn.