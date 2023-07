Steekpartij met gebroken fles bij British Airways

Onlangs vond aan boord van een British Airways-vlucht een hevig gevecht plaats. Terwijl de vechtpartij escaleerde, gebruikte één passagier glasscherven van een gebroken wijnfles om de andere passagier herhaaldelijk te snijden. Uiteindelijk slaagden het cabinepersoneel en de helpende passagiers erin om de twee ruziemakers weer in hun stoelen te krijgen.

Aan boord van een British Airways Boeing 777-vlucht met vluchtnummer BA2159 deed zich een gevaarlijk incident voor. Tijdens de vlucht van London Gatwick (LGW) naar Hewanorra International (UVF) op het Caribische eiland St. Lucia, begonnen twee reizigers kort na vertrek ruzie te maken. Naargelang de vlucht vorderde, nam de onenigheid en afkeer tussen beiden aanzienlijk toe.

Uiteindelijk escaleerde het geschil toen de passagiers elkaar begonnen te duwen. Al snel rende één passagier naar de pantry aan de voorkant van het vliegtuig en brak een wijnfles. Vervolgens gebruikte ze de glasscherven om de andere passagier aan te vallen. Omstanders vertelden The Sun dat er tijdens de aanval grote hoeveelheden bloed en glas in de cabine verspreid waren toen één passagier genadeloos op de ander inhakte. Dezelfde passagiers meldden dat de vechtpartij een afschuwelijke scène creëerde voor iedereen aan boord, aangezien velen direct gevaar liepen.

Nasleep van het gevecht

Nadat het cabinepersoneel van British Airways erin slaagde beide passagiers in hun stoelen vast te houden, ontfermde een verpleegster aan boord zich over de gewonde passagier. Het gevecht was ongeveer zes en een half uur na de bijna negen uur durende vlucht begonnen, waardoor de piloten geen andere optie hadden dan door te vliegen en te landen op UVF. Bij aankomst kwamen de luchthavenautoriteiten aan boord van het vliegtuig en arresteerden beide passagiers. Volgens het nieuwsagentschap Stuff werd het slachtoffer naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. Er is geen nieuws vrijgegeven door de autoriteiten met betrekking tot het incident.