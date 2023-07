Emirates weer 3 keer per dag naar Schiphol

Emirates vliegt sinds donderdag weer drie keer per dag naar Schiphol. De opschaling stond eigenlijk al voor afgelopen winter gepland, maar werd uitgesteld.

Tot donderdag vloog Emirates twee keer per dag naar Schiphol. Deze vluchten werden uitgevoerd door een Boeing 777-300ER en een Airbus A380. Met de komst van de derde vlucht, die tevens door een Boeing 777 wordt uitgevoerd, ligt de vluchtfrequentie weer op hetzelfde niveau als in 2019. De capaciteit is daarentegen nog niet terug op het oude niveau. Voor de coronacrisis werd er namelijk twee keer per dag met een A380 op de route gevlogen.

Volgens Emirates is de derde vlucht toegevoegd om aan de vraag naar vliegreizen te voldoen. De extra optie ‘biedt passagiers verbeterde connectiviteit naar Dubai en daarbuiten, inclusief populaire bestemmingen zoals de Seychellen, de Malediven, Mauritius en diverse bestemmingen in het Verre Oosten’, aldus de maatschappij in een persbericht.

Extra vluchten

In de zomer van 2018 besloot Emirates voor het eerst drie keer per dag tussen Dubai en Amsterdam te vliegen. Op dat moment vloog de maatschappij al twee keer per dag, ‘s middags en ‘s avonds, met de A380 naar Nederland. In december van dat jaar werd voor het eerst de ochtendvlucht, uitgevoerd door een Boeing 777, geïntroduceerd.