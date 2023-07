Nieuwe fabriek op Weeze voor F-35-rompen

Er komt een nieuwe fabriek op Weeze Airport, dat op slechts twee kilometer van de Nederlandse grens ligt. De fabriek gaat minstens 400 rompsecties produceren voor de F-35 Lightning II.

Dat maakte het Duitse bedrijf Rheinmetall AG dinsdag bekend. Het concern beoordeelde meerdere locaties in Duitsland. Uiteindelijk is Weeze Airport gekozen als de meest geschikte locatie voor de nieuwe fabriek. De fabriek wordt gebouwd in samenwerking met het Amerikaanse Lockheed Martin, de ontwikkelaar van de F-35, en Northrop Grumman, dat zich hoofdzakelijk bezig houdt met radarsystemen van de straaljager.

De nieuwe, ‘ultramoderne’ fabriek moet tenminste 400 rompsecties gaan produceren voor de F-35. Rheinmetall heeft daarvoor 400 nieuwe werknemers nodig. Het bedrijf noemt de realisatie van de fabriek een ‘belangrijke mijlpaal in een sleutelproject voor de krijgsmacht’. De productie start naar verwachting in 2025. De rompdelen worden niet alleen voor de Bundeswehr, maar ook voor ‘bevriende naties’ van Duitsland gemaakt.

F-35

De Bundeswehr bestelde vorig jaar 35 F-35A-straaljagers bij Lockheed Martin om de verouderde Panavia Tornado te vervangen en de nucleaire rol op zich te nemen. De eerste acht toestellen worden in de VS gestationeerd waar piloten en grondpersoneel worden getraind. De overige machines worden vanaf 2027 op vliegbasis Büchel, in de Eifel, gestationeerd. Duitsland is het tiende Europese land dat met de F-35 gaat vliegen.