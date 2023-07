Rechter oordeelt dat Schiphol mag krimpen, KLM reageert teleurgesteld

Het gerechtshof in Amsterdam heeft bepaald dat Schiphol het aantal vliegbewegingen mag terugbrengen naar 460.000 per jaar. Dit oordeel valt uit in het voordeel van de Nederlandse staat, die zich in een juridische strijd bevond met diverse luchtvaartmaatschappijen. De maatschappijen verzetten zich tegen de inkrimping, daar zij menen dat het kabinet niet de correcte procedures heeft gevolgd.

Eerder dit jaar stapten de luchtvaartmaatschappijen naar de rechter om te procederen tegen de plannen. Ze waren van mening dat de regering eerst een uitgebreide inspraakprocedure had moeten volgen. De rechtbank gaf hen gelijk en oordeelde dat het kabinet Europese regels heeft geschonden door bepaalde procedures niet te volgen, waaronder het betrekken van diverse partijen.

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ging tegen deze uitspraak in beroep, waarna het hof vandaag in het voordeel van de staat besloot. Volgens de rechter was een uitgebreide procedure niet nodig omdat het huidige aantal van 500.000 vluchten feitelijk een illegale situatie is die de staat gedoogt. Daarom, zo werd gesteld, hebben de luchtvaartmaatschappijen geen recht op dit aantal.

Echter, de uitspraak van vandaag gaat niet over het uiteindelijke doel van het kabinet om het aantal vliegbewegingen te verminderen naar 440.000. De uitspraak betreft een tussentijdse reductie naar 460.000 vliegbewegingen, die al in november van dit jaar moet ingaan.

KLM geeft aan teleurgesteld te zijn over de uitspraak:

“De rechter geeft niet concreet aan op welke wijze een experimenteerregeling toegepast kan worden. Het is daardoor op dit moment onduidelijk wanneer, hoe en op welke manier het arrest zal worden uitgevoerd en wat het betekent voor het aantal vliegtuigbewegingen op Schiphol.

KLM blijft in samenspraak zoeken naar de beste manier om het aantal mensen dat hinder ondervindt van vliegtuiggeluid terug te dringen. Hiertoe hebben wij op 15 juni jl. een plan ingediend voor schoner, stiller en zuiniger vliegen. Wij zijn ervan overtuigd dat we met onze maatregelen minder geluid en CO2 kunnen realiseren mét behoud van het netwerk. Daarover willen we graag samen met de overheid, luchthaven, LVNL en andere partijen in gesprek als onderdeel van de balanced approach-procedure in het kader van de door het ministerie opgestelde geluidsdoelstellingen, die nu wordt doorlopen in de EU.”

Schiphol hoopt vooral dat de uitspraak snel tot meer zekerheid voor de toekomst gaat leiden:

“Wij kunnen ons vinden in de uitkomst en verwachten dat de Staat binnen twee maanden verdere duidelijkheid geeft over het aantal vluchten. Wij hebben dat nodig voor het vaststellen van de capaciteitsdeclaratie voor het zomerseizoen 2024.

Zoals we al eerder hebben gezegd vinden wij vooral dat er zo snel mogelijk een nieuw luchthavenverkeersbesluit moet komen met duidelijke en handhaafbare milieugrenzen die alle betrokkenen duidelijkheid en perspectief geven.

Want het allerbelangrijkste voor ons is dat Schiphol stiller, schoner en beter wordt. Daartoe zijn we zeer gemotiveerd en we werken daar elke dag aan. Eerder dit jaar hebben we vergaande plannen bekend gemaakt, met onder meer een nachtsluiting, het weren van privéjets en het weren van de meest lawaaiige vliegtuigen. We gaan door met deze plannen.”

Ondanks deze uitspraak kunnen de luchtvaartmaatschappijen nog in cassatie gaan bij de Hoge Raad, de hoogste rechterlijke instantie van Nederland. De luchtvaartmaatschappijen hebben nog niet aangegeven of ze deze stap gaan nemen. De uitspraak van het hof kan echter aanzienlijke gevolgen hebben voor de toekomstige bedrijfsvoering van de luchtvaartsector in Nederland.