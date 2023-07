Video: Schiphol neemt nieuwe bagagerobots in gebruik

Na een succesvolle twee weken durende proef heeft Schiphol besloten negentien bagagerobots aan te schaffen die in de komende maanden operationeel zullen worden. Deze robots, die door het Deense bedrijf Cobot Lift in de afgelopen zes maanden in een versneld tempo specifiek voor Schiphol zijn ontwikkeld, gaan de zware taak van het tillen van koffers van de medewerkers overnemen. Ze zullen worden ingezet in bagagehal Zuid, waar medewerkers van KLM, Aviapartner en Viggo bagage van vertrekkende passagiers binnen Europa behandelen. De implementatie van deze robots wordt nu versneld na de positieve resultaten van de proef in juni. © Schiphol

Het verminderen van de fysieke werkdruk van bagagemedewerkers stond hoog op het lijstje van noodzakelijke innovaties voor Schiphol. Vorige maand dreigde de Arbeidsinspectie met forse boetes omdat de arbeidsomstandigheden voor deze medewerkers structureel ondermaats was.

Volgens Schiphol-CEO Ruud Sondag zijn deze robots dan ook een belangrijke stap voor de bagageafhandeling: “Mensen moeten weer centraal staan op Schiphol en daarom is het belangrijk dat we de arbeidsomstandigheden van bagagemedewerkers verbeteren. Deze robots doen dat. Het zijn de beste die wereldwijd beschikbaar zijn en uit de tests die we hebben gedaan blijkt dat het collega’s in de bagagekelder echt ontlast. Daarom hebben we besloten ze nu direct te kopen en in te zetten. Met deze aankoop zetten we een stap in goede richting van de eisen van de Arbeidsinspectie. We zorgen ervoor dat binnen een jaar elke werkplek een goede tilhulp heeft.”