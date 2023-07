EasyJet-piloot vraagt passagiers ‘niet te vliegen’

Een Airbus A320 van easyJet liep vertraging op. Een onbekend aantal passagiers moest van boord toen het toestel te zwaar bleek.

De machine, registratie G-EZTL, stond op het punt te vertrekken vanuit Lanzarote (Canarische eilanden) naar Liverpool. Als gevolg van de weersomstandigheden in combinatie met een vrij korte startbaan concludeerde de cockpit crew dat het vliegtuig te zwaar was om te kunnen opstijgen, bericht Liverpool Echo.

A320 vrijwillig verlaten

Daarom vroeg een van de vliegers of maximaal twintig reizigers ‘als het mogelijk is’ de A320 konden verlaten. Hij vertelde met het team Operations van easyJet te hebben gesproken en dat de enige manier het startgewicht te verlagen eruit bestond dat een aantal mensen van boord zou gaan. De reizigers die bereid waren woensdagavond niet te vliegen, zouden een tegemoetkoming tot 500 euro ontvangen. Negentien personen gaven gehoor gehoor aan de oproep. In een A320 zitten bij easyJet stoelen voor zo’n 180 passagiers. Hoeveel mensen aan boord zaten is niet bekend.

EasyJet laat in een verklaring aan The Independent weten dat de reizigers die bereid waren het vliegtuig te verlaten, in ieder geval omgeboekt konden worden naar een latere vlucht. Uiteindelijk vertrok het toestel zonder hen met meer dan een uur vertraging. De A320 van easyJet landde rond de klok van drie uur ’s nachts lokale tijd in Liverpool.

Het is niet de eerste keer dat een vliegtuig afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk te zwaar bevonden werd. Begin vorige maand werden TUI-reizigers om die reden weggestuurd.