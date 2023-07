Technisch personeel KLM ‘weggekocht’

KLM kan moeilijker aan nieuwe onderdelen komen door verstoringen in de toeleveringsketens. Dat heeft invloed op de operaties van de luchtvaartmaatschappij die bovendien geplaagd wordt door personeelsverloop.

Toestellen blijven langer aan de grond staan alvorens ze vertrekken naar hun bestemming. Tóch probeert KLM zoveel mogelijk haar vliegschema na te streven. Dat leidt er regelmatig toe dat vliegtuigen met defecten vertrekken. Rob Swankhuizen, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van luchtvaarttechnici (NVLT) geeft echter aan dat de vliegveiligheid hierdoor niet in het gedrang komt. ‘Je mag bepaalde reparaties uitstellen, bijvoorbeeld een defecte stoel of een kapot toilet. Dat heeft geen invloed op de vliegveiligheid, maar is wel vervelend voor het passagierscomfort’, licht hij toe bij De Telegraaf.

Personeelstekorten bij Technische Dienst

Behalve de supply chain die verstoord is, kampt de Technische Dienst van KLM met een personeelstekort. Eerder meldde Up in the Sky dat momenteel een groot aantal werknemers in dienst is dat op termijn met pensioen gaat. De minimale instroom van jonge personeelsleden staat echter niet in verhouding met dit aantal. Daardoor kunnen over twee jaar tekorten de kop opsteken met vertragingen en annuleringen als gevolg. Ton Dortmans, hoofd van de Technische Dienst, pleit dan ook voor een bedrijfsschool waar monteurs opgeleid worden en op termijn verbonden blijven met de maatschappij.

Een andere reden waarom KLM met personeelstekorten te maken heeft, is dat luchtvaarttechnici overstappen naar andere bedrijven. Vooral in de sector voor energietransitie zien zij soelaas. De ondernemingsraad (OR) schrijft in een brief, die in handen is van De Telegraaf, dat het technisch personeel door dergelijke bedrijven ‘weggekocht’ wordt. ‘Die bedrijven bieden soms veel meer salaris plus een auto en daar hoeft men bijvoorbeeld niet ’s nachts te werken. Dat laatste is nou eenmaal onderdeel van het luchtvaartbedrijf, maar maakt het lastiger. De concurrentie om dit technische personeel is keihard’, verklaart een bron aan het medium.