Sancties opgelegd aan Georgian Airways

Sinds mei vliegt Georgian Airways weer vanuit Georgië naar Rusland. Als gevolg kondigt Oekraïne sancties tegen het land af.

Halverwege mei hief Rusland het vliegverbod op dat in 2019 werd afgekondigd nadat in Georgië demonstranten de straat op gingen om zich te verzetten tegen de Russische invloeden. Tevens gold voor Georgische burgers vanaf het opheffen van het vliegverbod dat zij tot negentig dagen zonder visum naar Rusland kunnen reizen. De Russische luchtvaartmaatschappij Azimuth was de eerste die zich sinds 2019 op het grondgebied van Georgië begaf. Ook Red Wings diende aanvragen in om rechtstreekse vluchten vanuit Moskou Domodedovo Airport, Kazan en Samara naar de Georgische hoofdstad Tbilisi uit te voeren. Georgian Airways wil zich inzetten als (snel) verbindingsknooppunt tussen Rusland en Europa. Deze luchtvaartmaatschappij verbindt onder meer Schiphol met Tbilisi. Anthem of the EU also playing alongside the anthems of #Georgia and #Ukraine at the protest at the Tbilisi Airport against the restoration of the direct flights with #Russia – the first of which has landed already, and clashes and arrests have followed. #NoToRussianFlights pic.twitter.com/rs5vb4T41v— Helen Khoshtaria (@Helenkhosh) May 19, 2023

Kritiek op opheffen vliegverbod

De verbinding tussen Georgië en Rusland ligt gevoelig. Georgië steunde Oekraïne gedurende de oorlog en sloot zich aan bij meer dan 260 verklaringen die de Russische invasie veroordelen. Tevens verleende Georgië humanitaire hulp aan Oekraïne, verwelkomde duizenden oorlogsvluchtelingen én streeft ernaar lid te worden van de Europese Unie. Het opgeheven vliegverbod stuitte dan ook op felle kritiek, zowel binnen als buiten Georgië. Al tijdens de eerste landing van Azimuth verzamelde een groot aantal demonstranten zich op de luchthaven van Tbilisi om hun ongenoegen te uiten. Onder meer hielden zij Oekraïense en Georgische vlaggen omhoog. Salome Zourabichvili, president van Georgië, riep Georgian Airways op te boycotten. Dat is in ieder geval iets wat Oekraïne als vergelding op de actie reeds doet. Tien jaar mag de luchtvaartmaatschappij zich volgens de NOS niet in het Oekraïense luchtruim begeven. Momenteel geldt dat sowieso als no-fly zone. Daarnaast mag Tamaz Gaiashvili, directeur van de maatschappij, tien jaar lang geen zaken met Oekraïne doen en zijn 189 Russen en twee inwoners van Wit-Rusland de dupe van de sancties.