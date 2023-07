737-passagier geeft briefje: ‘Dit is geen grap’

Een eersteklas-passagier aan boord van een Boeing 737 MAX 9, registratie N948AK, van Alaska Airlines gaf het een stewardess op een briefje: het ging om een dreigement het toestel te laten exploderen.

Het betrof vlucht AS334 vanuit Atlanta in de richting van Seattle. Zo’n vijfhonderd kilometer verwijderd van de eindbestemming veranderde de 737 plotseling van koers vanwege de tekst op het briefje. ‘Elk ander vliegveld is goed genoeg. Als dit vliegtuig in Seattle landt, vermoord ik iedereen aan boord’, stond er volgens The New York Post op het briefje. Dit omdat het Sinaloakartel, het grootste drugskartel van Mexico, de man bij aankomst in Seattle zou willen liquideren. On Wednesday, Spokane Intl. Airport suspended its operations temporarily after a bomb threat on Flight 334 from Atlanta. Alaska Airlines B737 MAX 9 Plane (N948AK) diverted to Spokane (GEG),after a passenger made a "direct threat" to the aircraft's safety.



Briefje aan stewardess

‘Er is een bom in dit vliegtuig’, had persoon in kwestie verder opgeschreven. ‘Dit is geen grap. Er zit een paar kilo zelfgemaakte explosieven in mijn handbagage. Ik heb een ontsteker bij me. Handel dit zorgvuldig af en precies zoals ik het zeg, anders breng ik de explosieven tot ontploffing en dood ik iedereen aan boord’, vervolgde hij in zijn briefje. De piloten besloten uiteindelijk een ongeplande landing in Spokane te maken. De passagier zei zich bij aankomst in Spokane ‘vreedzaam over te geven’ en vroeg geen contact met de media op te nemen totdat een redelijke termijn na het voorval verstreken zou zijn. Hij had nog wel één eis: ‘Doe alsof er een probleem is met de apparatuur of wat dan ook. Laat dit vliegtuig omleiden. Als u hieraan niet voldoet zal dit iedereen in dit vliegtuig het leven kosten.’

Wegens een dreiging aan boord maakte de 737 een ongeplande landing in Spokane © Flightradar24.com

Ongeplande landing in Spokane

Een andere passagier liet naderhand aan King5 weten dat na de ongeplande landing gezegd werd dat de 737 wegens een ‘mechanisch probleem’ uitweek. Op een video die op de sociale media verscheen is te zien hoe twee politieagenten een man met een grijs shirt op het platform van Spokane afvoeren. De luchthaven werd naar aanleiding van het incident enige tijd gesloten zodat de 737 doorzocht kon worden op explosieven. Die werden niet aangetroffen.