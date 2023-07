Onduidelijkheid over besluit krimp Schiphol

Het gerechtshof in Amsterdam heeft besloten dat Schiphol alsnog moet krimpen. De IATA kan zich niet vinden in het oordeel.

Vorige zomer zei het kabinet, dat inmiddels demissionair is, dat het aantal vliegbewegingen per jaar van 500.000 gereduceerd moest worden tot 440.000. Luchtvaartmaatschappijen, zowel nationaal als internationaal, verzetten zich tegen het besluit. Ze spanden een rechtszaak aan en kregen gelijk: de krimp was voorlopig van tafel. Echter, het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat legde zich er niet bij neer en ging in hoger beroep. Afgelopen vrijdag werd zij in het voordeel gesteld, omdat het huidige aantal vluchten een ‘illegale situatie’ is die de staat gedoogt. De uitspraak ging echter wel over de tussentijdse reductie naar 460.000 vluchten.

Balanced Approach

De IATA zegt ‘teleurgesteld’ te zijn over de beslissing van het gerechtshof over de krimp van Schiphol. Eerder werd nog geconcludeerd dat de krimp in strijd was met de Europese regels. ‘Regeringen erkennen al lang dat de internationale luchtvaart moet werken volgens mondiale normen. Als gevolg hiervan hebben regeringen, waaronder de Nederlandse, het Verdrag van Chicago en de bijlagen, waarin de Balanced Approach is opgenomen, ondertekend. De Balanced Approach is zelfs opgenomen in de Europese wetgeving’, zegt Willie Walsh, directeur-generaal van de IATA, in een verklaring.

Opheldering vereist

KLM was niet te spreken over het besluit. Schiphol kon zich vinden in de uitkomst, maar is net zoals de luchtvaartmaatschappij van mening dat er veel onduidelijk blijft. De IATA sluit zich daarbij aan. ‘Terwijl we de uitspraak en de complexiteit ervan bestuderen, willen we duidelijkheid van de Nederlandse regering over haar bedoelingen. De volledige impact van deze beslissing op de geplande capaciteitsverminderingen is onduidelijk en er bestaan geen gevestigde internationale processen voor een dergelijke stap terug. We dringen er ook bij de Europese Commissie op aan haar wetten en luchtvaartovereenkomsten te verdedigen’, vervolgt Walsh.