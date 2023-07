Passagier over Air France-crew: ‘Het was nalatig’

Een passagier aan boord een Air France-vlucht van Parijs naar Toronto deed een zeer onaangename ontdekking onder zijn stoel. De bemanning vroeg de man het zelf op te ruimen.

Habib Battah, een journalist uit Beiroet, was met zijn vrouw en twee katten op weg naar de Verenigde Staten. Een uur na het opstijgen merkte hij een vieze geur op, en probeerde te achterhalen waar het vandaan kwam. Aanvankelijk vermoedde Battah dat een van zijn katten verantwoordelijk was voor de onaangename lucht. Toen hij het dier oppakte ontdekte hij daarentegen een natte, rode vlek op de vloer met een diameter van ongeveer vijftig centimeter.

De journalist vroeg het cabinepersoneel wat voor een vlek het was en kreeg te horen dat het om mensenbloed ging. Volgens Battah vertelde de bemanning dat de vorige passagier die daar zat een bloeding had gehad. Later twitterde hij dat een Air France het ‘inwendige bloedingen en infecties’ noemde. Tijdens de vlucht kreeg hij een pak natte doekjes, handschoenen en de instructie om de vlek zelf schoon te maken.

Compensatie

Ter compensatie bood Air France het stel twee flessen water, een tegoedbon van 500 euro en en een wasbeurt voor de twee katten aan. Battah weigerde het aanbod: ‘Het is niet juist, ik denk dat het een ernstig biologisch gevaar is en grondig moet worden onderzocht. Ons vliegticket kost ruim 2200 euro, is 20% korting het waard om in bloed en ontlasting te zitten? Ik denk dat het grove nalatigheid was en dat iemand verantwoordelijk moet worden gehouden.’

Risico

Volgens Air France was de vlucht volgeboekt en konden ze het stel daardoor geen andere stoelen aanbieden. De maatschappij gaf aan dat de kans op ziekte door de bloedvlek ‘laag, zo niet bestaand’ was. Battah zei dat de kattenmand bloed had opgenomen. ‘Ze stuurden me naar huis met een biohazard. Ze zeiden: ‘Hé, we weten niet wat deze patiënt had.’ Het was nalatig.’