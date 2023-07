Passagier overleeft LATAM-vlucht niet

Een Boeing 777 van LATAM landde vrijdag op Londen Heathrow Airport als gevolg van een ernstig zieke passagier aan boord. Medische assistentie mocht niet meer baten.

Het toestel vertrok zaterdag van São Paulo naar Londen Heathrow als vlucht LA8084. Boven Frankrijk deed de cockpitbemanning een 7700-noodmelding. De Boeing kon de gebruikelijke wachtpatronen in de buurt van Heathrow Airport vermijden en landde veilig op de luchthaven. Aanvankelijk was de oorzaak van de noodsituatie onbekend.

LATAM liet zaterdag weten wat er precies aan de hand was: ‘Bij aankomst van vlucht LA8084 op Heathrow ontfermden lokale hulpdiensten zich over een passagier die onwel werd tijdens te vlucht. Het medische team heeft alles gedaan om de persoon te behandelen. Helaas is de passagier overleden.’ Tijdens de terugvlucht week het toestel weer uit, dit keer naar Lissabon. De oorzaak hiervan is onbekend.

Jet2

Helaas is het niet ongebruikelijk dat een passagier overlijdt tijdens de vlucht. In april deed zich bijvoorbeeld een soortgelijk incident voor aan boord een Boeing 757 van Jet2. Het toestel was op weg van Tenerife naar Manchester toen een vrouw ziek werd en later het bewustzijn verloor. Het toestel week uit naar Newquay Airport waar hulpdiensten klaarstonden om de vrouw te helpen. Helaas was ze al overleden.