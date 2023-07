Antonov An-2 crasht bij start | Video

Een Antonov An-2 steeg zaterdag op vanaf een weiland in Zweden. Enkele seconden later vloog het toestel een bomenrij in. Alle inzittenden overleefden het incident.

De piloot, Kjell Brattfors, wilde opstijgen van een kleine grasbaan nabij de stad Vårgårda. Voor de start testte hij alle systemen. Op dat moment wees niets op moeilijkheden. Toen de Antonov, registratie SE-KCE, van de grond kwam werd al snel duidelijk dat de inzittenden zich in een gevaarlijke situatie bevonden. Het toestel won namelijk geen hoogte. Op de video is te zien hoe Brattfors het vliegtuig om de bomen heen wil sturen, maar dat niet redt.