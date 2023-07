Kaagbaan boosdoener bij krimp Schiphol

Schiphol moet alsnog krimpen. Dat betekent echter niet voor iedere gemeente dat de geluidsoverlast de komende jaren afneemt.

In de zomer van vorig jaar werd besloten dat het aantal vliegbewegingen op de luchthaven gereduceerd moet worden tot 440.000 per jaar. Als gevolg daarvan stapten luchtvaartmaatschappijen naar de rechter waarna de krimpplannen onrechtmatig bevonden werden. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ging in hoger beroep en met succes: het aantal vluchten moet alsnog omlaag, weliswaar in eerste instantie naar 460.000.

Kaagbaan zorgt voor meer overlast

Redenen van de krimp zijn onder meer de negatieve effecten van luchtvaart op de gezondheid van omwonenden en de geluidsoverlast die passerende vliegtuigen met zich meebrengen. Dat laatste zal voor veel regio’s afnemen, al zijn er enkele die mogelijk door de krimp juist meer last krijgen. De verwachting is dat de Kaagbaan extra vaak ingezet wordt. Onder meer het gebied Duin en Bollenstreek, bestaande uit de gemeenten Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk en Teylingen, krijgen daardoor hoogstwaarschijnlijk vaker te maken met overvliegende vliegtuigen van en naar Schiphol. ‘Wat de rechter nu duidelijk zegt, is dat het eigenlijk niet om krimp gaat. Het gaat volgens hem om een illegale situatie die te lang gedoogd werd’, aldus Ferdinand Harmsen van Stichting Omgeving Zonder Vlieghinder Duin en Bollenstreek bij Omroep West.

Evenwichtige verdeling

KLM en Schiphol lieten beide weten dat er nog veel onduidelijkheid is omtrent de krimp. Voor gemeenten geldt dat eveneens. Hoewel zij blij zijn dat het aantal vluchten afneemt, moet bewerkstelligd worden dat dit aantal evenwichtig verdeeld wordt over alle start- en landingsbanen. ‘Met de krimp moet ook de last ethisch verantwoord verdeeld worden’, aldus Rob Loekenbach, voorzitter van werkgroep geluidshinder Kaag en Braassem Noord.