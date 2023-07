Norse Atlantic 787 cirkelt uren rond

Een Boeing 787 van Norse Atlantic Airways keerde eergisteren terug naar Londen Gatwick nadat het toestel geraakt was door bliksem. Alvorens het toestel de wielen aan de grond zette, maakte het de nodige rondjes.

De machine, registratie G-CKOF, vertrok 13:15 uur lokale tijd vanaf de Engelse luchthaven op weg naar Los Angeles. De 787 steeg op in westelijke richting om vervolgens dwars over het Verenigd Koninkrijk de route richting de stad in de Verenigde Staten voort te zetten. Onderweg werd het toestel echter geraakt door bliksem. Dit leverde geen grote problemen op. De 787, die behoort tot de nieuwere toestellen, is gemaakt van composiet. Dit materiaal geleidt niet waardoor onderdelen worden voorzien van dun koper gaas dat maakt dat de elektriciteit van een inslag naar een bliksemafleider aan de uiteinden van een vliegtuig, waaronder de vleugeltips, wordt geleid.

Na de blikseminslag cirkelde de 787 meerdere keren boven het Verenigd Koninkrijk en Noordzee © Flightradar24.com

Cirkelen boven land en Noordzee

Met enige regelmaat keren getroffen machines toch terug om gecontroleerd te worden op schade. De 787-piloten kozen eveneens voor een inspectie. Volgens gegevens van Flightradar24 boog het vliegtuig op een hoogte van iets minder dan acht kilometer ten westen van Cambridge af en cirkelde het twee keer rond alvorens richting Noordzee te vliegen. Daar maakte de Dreamliner nog tien rondjes om op een hoogte van twee kilometer brandstof te lozen. Daarna lijnde het vliegtuig op om op Londen Gatwick te landen, twee en een half uur na vertrek . Op de luchthaven stonden hulpdiensten op de taxibaan gereed volgens Simple Flying. Of er schade aan de 787 waargenomen werd, is niet bekend. De passagiers werden wel op een vervangend toestel gezet dat rond de klok van 21:00 uur alsnog naar Los Angeles vertrok.