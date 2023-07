Oekraïense veteraan geweigerd op Wizz Air-vlucht

Een Oekraïense oorlogsveteraan is dit weekend uit een Wizz Air-vliegtuig gezet. De man was in Israël voor een medische behandeling nadat hij gewond raakte in de oorlog tegen Rusland. De maatschappij ontving veel kritiek door de actie.

De veteraan was ongeveer anderhalf uur aan boord voordat hij uit het vliegtuig werd gehaald. Volgens ooggetuigen was de man zeer emotioneel en vroeg hoe hij nu thuis moest komen. Ook zou hij zijn gevallen en daarbij zijn handen hebben verwond. Enkele passagiers gaven later aan dat de man uit het vliegtuig werd gezet wegens zijn gedrag. Volgens mediakanaal NEXTA mocht hij juist niet mee vanwege zijn prothese. De Oekraïner zou dan niet goed op zijn stoel kunnen zitten. Wizz Air liet enkel weten dat de veteraan om medische redenen niet veilig kon vliegen.

‘Onze excuses voor de verbijstering die onlangs is veroorzaakt. Veiligheid is onze eerste prioriteit. Als er enige aanwijzing is dat een passagier een medische aandoening heeft die hem tijdens het vliegen in gevaar kan brengen, zijn we verplicht om het instappen te weigeren. In dit geval was het een moeilijke maar noodzakelijke beslissing, genomen met het oog op de veiligheid van de passagier’, aldus Wizz Air. Op Twitter zei de maatschappij dat de bemanning de veteraan van water en een zitplaats had voorzien in afwachting van verdere hulp op de luchthaven.

Kritiek

Veel mensen zijn het zeer oneens met de keus van de maatschappij. Op Twitter schreef iemand: ‘Absoluut schandelijk! SCHAAM JE WIZZ AIR! Ik zal nooit met die luchtvaartmaatschappij vliegen!’ Een andere gebruiker tikte: ‘@wizzair gaat u zo om met gehandicapte passagiers? Ronduit walgelijk’. De airline reageerde als volgt: ‘Voor alle duidelijkheid: we zouden nooit iemand discrimineren op grond van een handicap en vervoeren regelmatig passagiers met een prothese.’

Rusland