Air France A318 geland op Twente Airport | Foto’s

Maandagmiddag landde een Airbus A318 van Air France op Twente Airport. Het toestel wordt daar ontmanteld door AELS.

De Airbus, registratie F-GUGJ, steeg op van Toulouse Francazal Airport, nabij de Airbus-fabriek. Bijna anderhalf uur later landde de ‘babybus’ op Twente Airport. Direct na de landing werd het vliegtuig, met behulp van een elektrische tow-truck, naar het platform van Aircraft End-of-Life Solutions (AELS) gesleept, waar het wordt afgebroken . Het Air France-toestel is het derde vliegtuig dat dit jaar voor ontmanteling op de Twentse luchthaven landt. Drie weken geleden arriveerde een Boeing 737-800 van Corendon Airlines en in april een Boeing 777-300 van Virgin Australia.

Touchdown van AFR260V © Tim Volmer

Uitrollen van de F-GUGJ © Tim Volmer

Het toestel kwam snel tot stilstand © Tim Volmer

De A318 taxiede door tot de volgende intersectie © Tim Volmer

Het toestel werd door een elektrische tow-truck naar het platform gesleept © Tim Volmer

Voor de ex-Corendon 737 langs die er drie weken eerder landde © Tim Volmer

Een groot contrast, een A318 naast een Boeing 777 © Tim Volmer

Een overzicht van welke toestellen er momenteel bij AELS staan © Tim Volmer

In het verleden landde er ook al een A318 op Twente Airport. Hierbij ging het om een van de twee machines die voorheen voor British Airways vlogen. Dit toestel is al een tijd geleden uit elkaar gehaald en afgebroken. Ook is het niet de eerste keer dat AELS een vliegtuig van Air France in ontvangst neemt. In 2018 maakten twee A340-300’s van deze maatschappij hun laatste landing ooit op het vliegveld.

A318

De A318 is inmiddels een vrij zeldzaam vliegtuig. In totaal ontving Airbus maar tachtig orders voor de machine. Van dit type zijn er nog maar 25 operationeel. Momenteel is Air France met zeven actieve toestellen de grootste gebruiker van de ‘babybus’. Tarom vliegt nog met twee van deze toestellen. De overige worden gebruikt als privéjets.