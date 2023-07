Boeing 777 vat net geen vlam bij afhandeling | Video

Een Boeing 777 van Air Canada was zondag betrokken bij een ernstig ongeval op de luchthaven van Montreal. Een servicevoertuig, dat onder het vliegtuig stond, vloog in brand.

Zondagmiddag, rond half vier lokale tijd, werd er een melding gemaakt van een voertuig dat onder een vliegtuig in brand was gevlogen. De brandweer was snel ter plaatse en had de brand binnen een half uur onder controle. Niemand raakte gewond bij het incident. Behalve de geplande vlucht met de betrokken 777 had het incident geen invloed op andere vluchten. De Boeing wordt momenteel gerepareerd en staat voorlopig aan de grond.

Volgens Anne Marcotte, woordvoerster van Montreal Airport, ontstond de brand ​​in de motor van het voertuig, dat wordt gebruikt om water in en uit het vliegtuig te pompen. Op foto’s die na het blussen werden gemaakt, zijn roetsporen rond de achterdeur van het toestel zichtbaar. Air Canada prees het cabinepersoneel voor hun professionele reactie, waardoor alle passagiers de machine snel konden verlaten. Er is een onderzoek ingesteld naar de precieze oorzaak van de motorbrand in het grondvoertuig.

