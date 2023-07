Historische vliegtuigen de lucht in vanaf Hoogeveen | Foto’s

Zo’n duizend bezoekers kwamen zaterdag 8 juli af op het zonovergoten en snikhete evenement ‘Historic Heroes’ van Egmond Vintage Wings op vliegveld Hoogeveen. Hoogtepunt vormde de scramble van de Fokker D.21, een jachtvliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog, waar opa Jack van Egmond en kleinzoon Tom Wilps met veel liefde en doorzettingsvermogen vele jaren aan hebben gebouwd. Het resultaat is schitterend en volstrekt uniek in de luchtvaartwereld. Testpiloot Dan Griffith liet aan het publiek zien hoe wendbaar het toestel is, ondanks zijn wat lompe uiterlijk.

Warbirds

Historic Heroes bracht diverse warbirds en oldtimers naar de Drentse luchthaven. Zo kwam een gehalveerde Fokker Four op bezoek, evenals toestellen van Vliegend Museum Seppe en Early Birds uit Lelystad. Uiteraard was ook de Boeing Stearman van de ‘Texel Air National Guard’ van de partij. Daarnaast waren er historische voertuigen te zien van Keep Them Rolling en de Historische Automobiel Vereniging. Die combinatie van vliegend en rijdend materieel leverde voor de aanwezige fotografen een leuk plaatje op: een North American P-51 Mustang met op de voorgrond een Ford Mustang. De aankomst van de D.21 voor het toegestroomde publiek (c) Remco de Wit

Trots

Tom Wilps, voorzitter van Egmond Vintage Wings en verantwoordelijk voor de public relations, kijkt met trots terug op het evenement: “8 juli was voor ons een bijzondere en spectaculaire dag, een dag waarop geschiedenis werd geschreven. Voor het eerst had het Nederlandse publiek de mogelijkheid om een vliegwaardige Fokker D.21 te zien na meer dan 80 jaar. Het zorgde voor veel enthousiaste en geëmotioneerde gezichten. Zo ook voor mij en opa Jack.”

Kennisoverdracht