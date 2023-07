Kabinet wil afhandelingsbedrijven weg van Schiphol

Als het aan het kabinet ligt gaat het aantal bagageafhandelingsbedrijven op Schiphol fors omlaag.

Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat wil dat het aantal grondafhandelaren op Schiphol wordt gehalveerd. Dat moet ervoor zorgen dat er betere werkomstandigheden en arbeidsvoorwaarden voor medewerkers komen. Ook is het de bedoeling dat de kwaliteit van de dienstverlening omhoog gaat. Momenteel zijn er op Schiphol nog zes bedrijven actief die zorgen voor de afhandeling van bagage, het platform en vracht en post. In verhouding tot andere Europese luchthavens zijn dat er relatief veel. Volgens het ministerie van I&W zorgt het hoge aantal afhandelaren enerzijds voor keuzemogelijkheden en lage kosten voor airlines, maar kunnen er ook negatieve gevolgen zijn voor de arbeidsomstandigheden van medewerkers. Om die reden moet het aantal bedrijven nu omlaag van zes naar drie.

Omdat het terugbrengen van het aantal afhandelaren een grote impact kan hebben, start het ministerie nu eerst een consultatieperiode. Een definitief besluit moet in het najaar volgen, waarna een Europese aanbestedingsprocedure zal worden gestart om de toekomstige afhandelingsbedrijven te selecteren. De verwachting is dat het hele proces uiteindelijk in 2025 wordt afgerond.

Vakbond FNV reageerde enthousiast op de plannen. Volgens de vakbond komt het belang van de werknemers op Schiphol hiermee voorop te staan en kan de ‘race naar de bodem over de ruggen van bagageafhandelaars’ gestopt worden. ‘Dit is een goede eerste stap om de kwaliteit van werk boven de prijs van personeel te stellen. Maar dit is niet vanzelf gegaan’, zegt Stijn Jansen, bestuurder FNV Schiphol. ‘En tot het aantal bedrijven beperkt is blijven wij vechten om de sector-cao voor bagageafhandeling te verbeteren.’