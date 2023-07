Schiphol gaat wederom voor tijdelijke CEO

Ruud Sondag blijft op verzoek van de luchthavengroep tot uiterlijk 1 maart 2024 aan als interim-CEO van Schiphol.

De raad van commissarissen van de Royal Schiphol Group geeft aan vorderingen te maken in de selectie van een permanente nieuwe CEO, maar heeft langer de tijd nodig voor het wervingsproces. ‘De RvC volgt een intensief proces om een permanente CEO te werven. Voor Schiphol, alle medewerkers en stakeholders is het goed dat de interim-periode wordt verlengd en dat Ruud Sondag wat langer blijft. Hij heeft samen met het gehele managementteam in korte tijd effectieve keuzes gemaakt waarmee Schiphol een duidelijke agenda voor de toekomst heeft. Kwaliteit en stabiliteit staan nu voorop’, zegt Jaap Winter, voorzitter van de Raad van Commissarissen van Schiphol. De RvC is van plan voor 1 maart 2024 tot een definitieve keuze voor een opvolger te komen.

Sondag zelf, die op 1 november 2022 Dick Benschop op interim-basis opvolgde, geeft aan in zijn element te zitten: ‘Tijdens de meivakantie was het voor reizigers en luchtvaartmaatschappijen alweer een stuk beter. Eén zwaluw maakt nog geen zomer, maar dat geeft wel vertrouwen. We blijven er bovenop zitten. Het inzicht is dat er structurele verbeteringen nodig zijn. We pakken het achterstallig onderhoud aan, gekoppeld aan een nieuwe manier van werken op het gebied van arbeidsomstandigheden, milieu, leefomgeving en in onze infrastructuur en gebouwen. Dat zijn belangrijke onderwerpen waar ik graag nog langer aan meewerk. Bovendien vind ik het werk op Schiphol ook gewoon hartstikke leuk’, aldus Sondag.