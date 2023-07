Cessna 172 crasht in gebouw | Video

Een Cessna 172 verongelukte afgelopen maandag in een hangar op Long Beach Airport (Verenigde Staten). De piloot liep daarbij verwondingen op.

In het toestel, registratie N3307E, zat volgens de Federal Aviation Administation (FAA) een 40-jarige vlieger die naar verluidt starts en landingen oefende. Rond de klok van 14:15 uur lokale tijd crashte de Cessna 172 in het zogeheten 2900 blok van de East Spring Street. Dit bevindt zich ten zuiden van vliegveld Long Beach Airport. Hier zijn meerdere hangars gehuisvest. Uit beelden die op de sociale media circuleren blijkt dat de neus van de machine naar beneden stond, terwijl de staart uit het gebouw stak. Daardoor lekte 45 liter brandstof het gebouw in. De brandweer kwam ter plaatse en zorgde ervoor dat de hangaar anderhalf uur later ontruimd was. Brand ontstond niet als gevolg van de crash. Andere commerciële vluchten, waaronder van Delta Air Lines, Southwest Airlines en Hawaiian Airlines, liepen geen vertraging op. Hoe de Cessna 172 in de hangar terechtkwam, is nog niet bekend. 📼VIDEO: Small plane crash lands on the roof of a building at Long Beach Airport, Californiapic.twitter.com/Qlk7pEpxav— Breaking News (@NewsJunkieBreak) July 11, 2023

Piloot naar ziekenhuis

Wel is bekend dat de vlieger niet zonder kleerscheuren van de crash afkwam. ‘De persoon werd met lichte verwondingen naar een plaatselijk ziekenhuis gebracht. Toen de brandweer arriveerde, kon de persoon in eerste instantie nog lopen en werd hij uit voorzorg naar een plaatselijk ziekenhuis vervoerd voor verder onderzoek’, zegt Jake Heflin, woordvoerder van de brandweer, live bij NBC Los Angeles. Hij vult aan dat een andere situatie ‘catastrofaal’ had kunnen aflopen. ‘Het was een geluk dat het incident niet ernstiger was dan dat het leek.’ Hoe het inmiddels met de piloot van de Cessna 172 is, is niet bekend.