Chinook verliest deur tijdens testvlucht

Een Chinook van de Koninklijke Luchtmacht verloor dinsdag een deur tijdens een testvlucht. Niemand raakte gewond.

De Chinook was dinsdagmiddag bezig met een testvlucht in de buurt van vliegbasis Woensdrecht. Tijdens de vlucht verloor de helikopter om nog onbekende reden een deur. Defensie liet het volgende weten over het incident op Twitter: ‘Tijdens een testvlucht heeft een Chinook een deur verloren boven een weiland bij Ossendrecht. De deur is gevonden en heeft geen schade veroorzaakt. De helikopter is veilig geland op vliegbasis Woensdrecht en de crew is ongedeerd. Onderzoek moet uitwijzen hoe de deur is losgeraakt.’

Wat de reden voor de testvlucht was, is tevens onbekend. Mogelijk stond de Chinook wegens onderhoud op de nabijgelegen vliegbasis. Het 980 Squadron van Defensie, dat op Woensdrecht is gevestigd, zorgt namelijk voor onderhoud, reparatie, modificatie en revisiewerkzaamheden aan vliegtuigen en helikopters.

Drone

Begin dit jaar vond er ook een incident plaats bij vliegbasis Woensdrecht waarbij een Chinook-helikopter betrokken was. Een man vloog met zijn drone in de buurt van de vliegbasis. Op dat moment was de Koninklijke Luchtmacht daar ook aan het oefenen met een Chinook. Het kleine toestel vloog later op dezelfde hoogte als de helikopter in de no-fly-zone om de basis, wat voor een gevaarlijke situatie zorgde.