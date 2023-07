Eerste blauwe ITA Airbus A220 uit spuithal

Voor het eerst rolde een ITA Airways Airbus A220-300 uit de spuithal die het bekende blauwe kleurenschema van de maatschappij draagt.

Het toestel, registratie EI-HHM, werd op Mirabel Airport in Canada gespoten en onthuld. ITA Airways beschikt al over vier A220’s. In tegenstelling tot het recent onthulde toestel, vliegen de eerste vier machines rond met een wit kleurenschema met de tekst ‘Born to be sustainable’. De maatschappij koos voor de witte kleurstelling om aan te tonen dat ze zich focussen op duurzaamheid.

Behalve het opvallende blauwe kleurenschema, heeft de nieuwe A220 nog een primeur. Het is het eerste ITA-toestel dat over een gloednieuwe cabine beschikt. Andere machines uit de vloot bezitten het oude cabineontwerp van de maatschappij. De EI-HHM wordt, net als andere ITA-vliegtuigen, vernoemd naar een Italiaanse bekendheid. In dit geval voetballegende Alessandro Mazzola. De airline zet de blauwe A220 naar verwachting vanaf september in op korte, internationale routes.

