Embraer crasht tijdens landing | Video

Een Embraer EMB-120 belandde tijdens de landing op Adan Adde International Airport, in Somalië, naast de baan. Het toestel brak in twee stukken.

Het incident werd door een camera vastgelegd. Op de video is te zien hoe de Embraer een deel van het landingsgestel miste en daardoor met de linkervleugel over de baan gleed. Als gevolg draaide het toestel verder naar links en raakte het van de baan. Eenmaal in de berm brak het overige landingsgestel af en kwam de machine tot stilstand bij de omheining van de luchthaven.

De Embraer 120 van Halla Airlines raakte zwaar beschadigd bij het ongeval. Desondanks overleefden alle 34 inzittenden de harde landing. Slechts twee personen raakten lichtgewond. Over de toedracht van het ongeluk is nog niets bekend. De Somalische luchtvaartautoriteit is een onderzoek gestart.

