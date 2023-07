Fenomeen met oranje labels aan koffers Schiphol

De bagageafhandeling van Transavia op Schiphol wordt nu ook gedaan door Swissport. Tóch zit het bedrijf er eigenlijk niet op te wachten.

Viggo handelt normaal gesproken de bagage van Transavia af. Echter, het afhandelingsbedrijf kampt met personeelstekorten. Al in 2021 werd dat duidelijk. Op dat moment verlieten sommige vliegtuigen de luchthaven van Amsterdam zonder bagage en bij aankomst moesten reizigers lange tijd bij de belt op hun koffers wachten. Daarom schoten Viggo-medewerkers van Groningen Airport Eelde te hulp op Schiphol. De problemen zijn vandaag de dag nog steeds niet opgelost. Daarom dient Swissport zich aan als extra hulp, al is het draagvlak minimaal en heeft het bedrijf zelf ook een krappe planning. ‘Sinds vannacht doen we ook vluchten van Transavia. We willen het niet maar we moeten. Viggo, het afhandelingsbedrijf dat Transavia doet, heeft te weinig mensen. De Viggo-medewerkers krijgen een nachttoeslag. Die toeslag krijgen wij dus niet, maar we staan er wel’, aldus Tony Roomeijer, platformmedewerker bij Swissport, in het Noordhollands Dagblad.

Lage lonen

Tijdens de coronacrisis werd een groot aantal grondmedewerkers ontslagen omdat vliegtuigen wegens reisrestricties aan de grond moesten blijven staan. Inmiddels trekt het vliegverkeer aan en is personeel op Schiphol hard nodig. Het verwelkomen van werknemers gaat niet zonder slag of stoot. De lonen zijn volgens hen onaantrekkelijk en vakbonden zetten zich massaal in voor salarisverhogingen. Dat is een opgave, omdat grondafhandelaren op Schiphol werken met meerjarige contracten. De FNV vult aan dat afhandelingsbedrijven zeggen dat zij loonsverhogingen ‘niet meer kunnen betalen’.

Campagne

De vakbond doet dan ook een beroep op Schiphol-reizigers. Begin deze week startte zij met een campagne. Die houdt in dat zij oranje bagagelabels aan reizigers uitdeelt die passagiers aan hun koffers kunnen bevestigen. Maandag gaf daar een ‘opvallend’ aantal gehoor aan. Tevens vragen platformmedewerkers aan passagiers of ze twee euro extra willen neerleggen voor en loonsverhoging. ‘De airlines kúnnen de afhandelingsbedrijven wel meer betalen, maar ze willen het niet. Vandaar dat we het nu maar aan hun passagiers gaan vragen’, aldus Charlotte Ros van de vakbond.