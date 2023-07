KLM wijst op andere manier van reizen

KLM wil zich nog meer inzetten voor duurzaamheid. De luchtvaartmaatschappij gaat reizigers erop attenderen dat reizen met de trein ook mogelijk is.

KLM zette reeds diverse stappen om duurzamer te opereren. Met het oog op de krimp van Schiphol denkt KLM-topvrouw Marjan Rintel dat vlootvernieuwing de sleutel is. In het verleden koos de maatschappij al voor Dreamliners en werd een deal met Airbus gesloten die bestaat uit het aantrekken, weliswaar met vertraging, van tientallen A320neo-vliegtuigen ter vervanging van de Boeing 737NG-machines. Het kabinet vond dat echter niet afdoende en wees, na meerdere rechtszaken, uitsluitend op een reductie van het aantal vluchten.

Attenderen op trein

De luchtvaartmaatschappij gaat nu nog een stapje verder. ‘Mensen vliegen graag en onze vliegtuigen zitten vol. Maar we moeten onze toon veranderen, bewijzen dat we CO2-reductie en geluidsreductie serieus nemen en rekenschap geven’, zegt de KLM-CEO bij De Telegraaf. Hoewel de luchtvaartmaatschappij eerder NS-kaartjes aanbood tussen Schiphol en Amsterdam, wil zij reizigers wijzen op de alternatieve reisoptie. ‘Als je moet reizen, maak een keuze tussen trein en vliegtuig. En als je vliegt, kijk dan welke vliegmaatschappij het meest duurzaam is. Wij steken daar veel geld, tijd en energie in. We roepen op na te denken hoe je op een goede manier kunt reizen’, vervolgt ze. Behalve het wijzen op een ander vervoersmiddel, wil KLM benadrukken dat het combineren van meerdere doelen tijdens een reis mogelijk is. Daarin wordt bijvoorbeeld gedoeld op zowel zakelijke afspraken als recreatieve invullingen in één vliegtrip.

Voorlopig geen alternatief

Op diverse KLM-routes bestaat de mogelijkheid de trein te nemen. Vanuit Amsterdam kan bijvoorbeeld met de Thalys naar Brussel en Parijs gereisd worden, terwijl de ICE vanuit de Nederlandse hoofdstad onder meer naar Düsseldorf en Frankfurt rijdt. Spoorbedrijven moeten volgens de KLM-topvrouw daarin meer investeren. Rintel denkt dat de trein (voorlopig) voor korte vluchten geen alternatief is, omdat dat vervoersmiddel niet vaak genoeg rijdt en tickets niet voor alle dagen geboekt kunnen worden.