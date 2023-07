Nog een Antonov in beslag genomen

Het Russische staatsbedrijf Rostec kan naar haar Antonov An-140 fluiten die voor het uitbreken van de oorlog in Oekraïne arriveerde voor onderhoud. Oekraïne heeft het vrachtvliegtuig in beslag genomen. Het is niet de eerste keer dat een ander land een toestel van Antonov toe-eigent.

Naar alle waarschijnlijkheid is de luchtmacht of marine van Rusland de eigenaar van de An-140. Op basis van artikel 110-2 van het Oekraïense Wetboek van Strafrecht doet de veiligheidsdienst onderzoek naar Rostec. Nagegaan wordt of het bedrijf de oorlog aan Russische zijde financiert. Rostec zou mogelijk bijvoorbeeld wapens produceren die Rusland gebruikt voor de aanvallen op Oekraïne. Rapporten zouden volgens FL360 suggereren dat het Oekraïense Hogere Anti-corruptie Hof (HACC) de An-140 overgedragen heeft aan de Oekraïense belastingdienst. Het toestel is omgerekend zo’n 3,7 miljoen euro waard.

Andere inbeslagname

Het is niet de eerste keer dat een Antonov-vliegtuig uit Rusland in beslag is genomen. Een An-124 van Volga-Dnepr arriveerde vlak voor de oorlog in Oekraïne in Canada. Toen sancties als vergelding op de Russische invasie door westerse landen afgekondigd werden, kon de An-124 geen kant meer op. Vliegtuigen uit Rusland mochten zich in een groot aantal luchtruimen niet meer begeven. Een vlucht vanuit Toronto naar Rusland was dan ook niet mogelijk. De machine stond lange tijd op Canadees grondgebied aan de ketting. In april dit jaar liet de Oekraïense premier Denys Shmyal weten dat de An-124 aan Oekraïne is gegeven, hetgeen halverwege juni door de Canadese regering is bevestigd.