Passagier breekt toiletdeur op Air India-vlucht

Een agressieve passagier zorgde voor een verstorende situatie aan boord van een vlucht naar India. De man richtte schade aan in de cabine.

De passagier nam een Air India-vlucht van Toronto naar New Delhi. Tijdens de vlucht begon hij zich storend te gedragen. Fysiek werd hij gewelddadig tegenover het cabinepersoneel en andere passagiers. Nadat de piloten waren geïnformeerd over de ontstane situatie, kreeg de man een waarschuwing. Korte tijd later werd de bemanning gealarmeerd door de rookmelder in een van de toiletten. Een steward opende de toiletdeur en trof dezelfde storende passagier aan.

Vanaf dat moment escaleerde de situatie. De steward beschreef de situatie als volgt: ‘Toen ik de toiletdeur opendeed, duwde hij me naar achteren en rende naar zijn stoel. Ik probeerde hem tegen te houden, maar hij duwde me en viel me aan. Later brak hij de deur van het toilet. Ik informeerde de gezagvoerder onmiddellijk en ontving instructies. We probeerden de passagier met twee cabineleden en tien andere passagiers in bedwang te houden.’ De politie heeft de man na aankomst aangehouden en onderzoekt het voorval.

Dronken

Het komt de laatste tijd vaker voor dat passagiers zich misdragen aan boord een vliegtuig. Over het algemeen hebben de reizigers te diep in het glaasje gekeken. In 2022 probeerde een beschonken man de deur tijdens een TUI-vlucht te openen. Hij had naast alcohol ook cocaïne gebruikt. Enkele jaren eerder probeerde een Britse man zijn vliegangst onder de knie te krijgen door te veel alcohol te nuttigen, waarna hij het hele wc-hokje onderplaste. In maart plaste een dronken passagier midden in de cabine.