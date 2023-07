Passagier veroorzaakt stank in 777 naar Schiphol

Een Boeing 777-200 van United Airlines op weg naar Schiphol maakte begin deze week een ongeplande landing.

De machine, registratie N74007, steeg maandag 17:20 uur lokale tijd op vanuit Houston George Bush Intercontinental Airport. Voor de grens tussen de Verenigde Staten en Canada deed zich een voorval in de businessclass voor. Een passagier, die plaatsnam op stoel 11G, zou boos zijn geworden nadat zijn voorkeur voor een maaltijd niet beschikbaar was. De reiziger verzette zich en zou uit protest stankoverlast hebben veroorzaakt. Onbekend is wat de stank inhield, maar de 777 moest ter hoogte van Chicago O’Hare een ongeplande landing maken.

Een 777 op weg naar Schiphol maakte een ongeplande landing nadat een passagier zich opstandig opstelde © Flightradar24.com

Passagier opgewacht

De piloten zouden volgens de ATC tegen de luchtverkeersleiding hebben gezegd dat een passagier aan boord zat die de orde verstoorde. Hierdoor kondigden zij ‘het laagste dreigingsniveau’ af. De reiziger leek ‘woedend’ te zijn. Boven Lake Michigan, een meer dat aan Chicago ligt, cirkelde de 777 meerdere keren rond om brandstof te lozen. ‘United-vlucht 20 van George Bush Intercontinental Airport naar Amsterdam week uit naar O’Hare International Airport en landde veilig nadat een passagier de orde verstoorde’, zegt een woordvoerder van United Airlines bij The Guardian. Na de landing taxiede de 777 naar de gate. ‘Autoriteiten wachtten het vliegtuig bij de gate op en haalden de passagier uit het vliegtuig’, vervolgt de woordvoerder. Uiteindelijk tankte de 777 bij en vertrok het alsnog naar Schiphol. Daar landde de machine met drie en een half uur vertraging.

Ingrijpen bij incidenten

De Federal Aviation Administration (FAA) kan voor onacceptabel gedrag een boete van zo’n 33.000 euro opleggen. Daarbij kunnen meerdere overtredingen vastgesteld worden. Tevens bestaat de mogelijkheid van strafrechtelijke vervolging. In Nederland greep KLM al vanaf eind oktober vorig jaar strenger in bij agressieve passagiers. De luchtvaartmaatschappij zet hen in sommige gevallen op een zwarte lijst.

Het komt overigens vaker voor dat een vliegtuig een tussenstop maakt vanwege stankoverlast. Zo week een Transavia-vlucht die vanaf Schiphol onderweg was naar Gran Canaria, uit naar Faro omdat een passagier dermate stonk dat andere inzittenden er misselijk van werden. De man bleek te lijden aan een bacteriële infectie waaraan hij een maand later is overleden. Stinkend fruit in de belly, en dan met name van Doerian-vruchten, levert ook nogal eens oponthoud op. Begin dit jaar keerde een Airbus A330 van Turkish Airlines vanwege die reden terug naar Istanbul.