Witte vliegtuigen in Rusland: verf is op

Binnenkort worden twee vliegtuigen met een opmerkelijk kleurenschema geleverd aan Rossiya. Rusland kampt namelijk met een verfprobleem.

Ondanks westerse sancties kan Aeroflot twee extra westerse vliegtuigen toevoegen aan haar vloot. De airline bereikte een overeenkomst met leasemaatschappij GTLK voor twee Boeings 737-900ER’s, die voorheen voor het Indonesische Lion Air vlogen. De beide toestellen worden in eerste instantie ingezet door dochteronderneming Rossiya. Aan het einde van het hoogseizoen gaan ze vliegen voor Aeroflot.

Beide vliegtuigen ontvingen recent een aangepaste versie van het kleurenschema van Rossiya. Alleen de staart komt overeen met het kleurenschema van de maatschappij. De romp en motoren doen meer denken aan de vorige eigenaar. Volgens een onderzoek van het Russische luchtvaartmedium Aviatorschina, hebben de westerse sancties ertoe geleid dat er een tekort aan verf is ontstaan. Daarom moeten luchtvaartmaatschappijen momenteel drie tot vier maanden wachten op nieuwe verf. Als oplossing zouden airlines de verf uit andere delen van de wereld kunnen importeren. Daarentegen schijnt dit proces nog langer te duren dan de huidige aanpak. De standaard huisstijl van Rossiya © Anna Zvereva from Tallinn, Estonia, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Naamgeving

Een van de beide Boeing 737-900’s gaat de naam dragen van dichteres Gavrila Derzhavin. De andere krijgt een controversiële naam, namelijk van de in 2022 overleden Vladimir Zjirinovski. Hij staat bij velen bekend om zijn ‘klassieke extreemrechtse, semi-fascistische opvattingen’ en was altijd trouw aan de naasten van president Vladimir Poetin. Hij sprak onder andere over ‘het behoud van het blanke ras’ en over het uitbreiden van de Russische grenzen naar Polen, Finland, Alaska en de Indische Oceaan.