Delta boekt recordwinst in het tweede kwartaal

Terwijl analisten economische tegenslag voorspellen, weet Delta Air Lines in het tweede kwartaal haar hoogste kwartaalomzet en -winst ooit te boeken. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij geeft aan dat dit komt door een groeiende vraag naar vliegtickets en een sterke omzetgroei bij de premium-producten. Bovendien werd de winst van het bedrijf verhoogd dankzij een daling van 22 procent in de brandstofkosten.

De nettowinst van KLM’s belangrijkste Amerikaanse partner voor het tweede kwartaal bedroeg €1,64 miljard, een aanzienlijke stijging ten opzichte van de €656 miljoen een jaar geleden. Daarnaast realiseerde het bedrijf een omzet van €13,05 miljard in de drie maanden tot 30 juni, een stijging van negentien procent ten opzichte van een jaar eerder. Dit was hoger dan de analisten verwachtten.

Een opvallende factor in de resultaten van Delta is de groei van trans-Atlantische reizen. De inkomsten uit deze vluchten vallen zestig procent hoger uit dan een jaar geleden. Bovendien groeiden de inkomsten uit premiumtickets, zoals first class, met 25 procent. Een sterkere groei dan bij de reguliere economy class.

CEO Ed Bastian is van mening dat deze positieve trend waarschijnlijk doorzet. Hij verwacht dat het verlangen van consumenten om te reizen de boekingen de komende jaren zal stimuleren. Bastian gaf ook aan dat de internationale vraag naar vliegreizen naar verwachting sterk blijft in de herfst. Daarnaast voorziet hij een langzame maar gestage toename in zakelijke reisboekingen.

Ook het derde kwartaal ziet er veelbelovend uit voor Delta. De luchtvaartmaatschappij verwacht meer te verdienen dan analisten hadden voorspeld, met een omzetstijging van maximaal veertien procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

Ondanks een daling van bijna negentien procent in de ticketprijzen in de VS vorige maand, wist Delta de prijzen te handhaven. De hogere ticketprijzen ontstonden doordat de vraag naar vliegreizen sterk groeide na de coronacrisis, terwijl de capaciteit van de luchtvaartmaatschappijen nog niet was meegegroeid. Inmiddels hebben Amerikaanse airlines hun capaciteit verhoogd waardoor de ticketprijzen gedaald zijn. Bastian benadrukte dat Delta’s prijsstelling nog steeds standhoudt, ondanks deze daling en de algemene capaciteitsveranderingen.

Om de capaciteit te kunnen laten groeien voert Delta gesprekken met Airbus over de aankoop van nieuwe vliegtuigen. Het is nog niet duidelijk hoeveel vliegtuigen er daadwerkelijk gekocht worden. Er vinden onderhandelingen plaats over zowel Airbus A350’s als A330neo’s, maar het is nog niet zeker dat er een overeenkomst gesloten wordt. De mogelijk aan te schaffen nieuwe toestellen dienen ter vervanging van de oudere A330’s en Boeing 767’s, waarvan Delta er momenteel nog meer dan honderd bezit.